Aurora Galli è stata la migliore in campo della Juventus Women nella vittoria per 3-0 contro l'Inter, questo il suo commento a caldo: "Ci provo troppo poco da fuori? Direi di sì, anche perché se escono questi gol qualcosa c'è... Scherzi a parte, abbiamo giocato bene e potevamo chiuderla prima: tra primo e secondo tempo il mister ci ha detto che dovevamo solo buttarla dentro. Nella ripresa ci siamo riuscite e sono contenta di aver pure segnato! Il derby d'Italia? Noi guardiamo il nostro, poi stasera guarderemo i nostri compagni di club, a cui faccio l'in bocca al lupo. Miglioramenti? Ci sono sempre da fare, commettiamo ancora troppi errori sulle piccole cose: dobbiamo concentrarci, sia durante la settimana che in partita, a sbagliare meno. Prossimi obiettivi? Non si può dire, ma si sa...".