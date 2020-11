Aurora Galli è stata protagonista ieri di un'altra prova di grande quantità in mezzo al campo. Presente in ogni zona del campo, ha fatto bene sia in fase di interdizione che con il pallone tra i piedi. Queste le sue parole al termine della vittoria per 4 a 0 contro il Sassuolo: "Sapevamo di affrontare una squadra tosta, che ci avrebbe messo in difficoltà e oggi ha dimostrato le sue qualità. Noi siamo costruite per riconfermarci di anno in anno e vincere ogni partita, oggi abbiamo dimostrato di avere tanta fame e voglia di vincere".