Poker scudetto per la Juventus Women. E adesso che succede? Prova a fare il punto La Gazzetta dello Sport in edicola. Se Guarino ha glissato sul futuro, le voci di un possibile approdo in azzurro - in caso di mancato rinnovo di Milena Bertolini - ci sono ancora. Occhio anche al futuro di Bonansea: il contratto è in scadenza ed è corteggiata dal Lione. Insomma, aria di cambiamenti dopo 4 anni stellari e di vittorie. Il prossimo step è alzare l'asticella, in particolare in Champions League.