Roberta Aprile tra i pali, Valentina Soggiu in panchina. Così si schiera la Juventus Women per quanto riguarda il ruolo del portiere nell'amichevole contro il Pomigliano che prenderà il via fra pochi minuti. Spicca quindi l'assenza di Pauline Peyraud-Magnin, il portiere francese arrivato quest'estate come grande acquisto internazionale al posto della mitica Laura Giuliani passata al Milan. Ma non c'è nulla da temere:pronta a dare battaglia in Serie A e Champions League femminili!