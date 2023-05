Questo lo striscione dei tifosi @DominioBN della #JuventusWomen per suonare la carica verso la finale di Coppa Italia in programma domenica a Salerno pic.twitter.com/5LcSGxTpz3 — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 31, 2023

LaWomen si appresta a scendere in campo domenica alle 16.30 a Salerno contro la Roma per la finale di Coppa Italia. Una gara decisiva, che vale una stagione. Il gruppo di tifosi organizzato "Dominio Bianconero" per suonare la carica e far sentire il proprio supporto alle ragazze ha affisso fuori dai cancelli di Vinovo, dove la Juventus Women si allena quotidianamente, uno striscione. Di seguito la foto.