E' ormai di qualche giorno fa la notizia che Michela Franco, centrocampista della Juve Women, lascia il club. Oggi ha scritto un toccante messaggio su Instagram: "Io vorrei partire con un Grazie. Penso che sia la parola che ho usato più in questi tre anni oltre al "sono stanca". Lasciare la squadra più forte d' Italia non è facile, indossare questa maglia non è stato semplice, ma essere stata una giocatrice della Juventus è stato bellissimo.. Mi sento molto fortunata ad aver giocato qui. Quello che ho vissuto è quello che ho sempre sognato, da quando a 10anni sono ufficialmente entrata nel mondo del calcio ho sempre desiderato di sentirmi così. In questi tre anni sono cresciuta, mentalmente e fisicamente. Purtroppo non sono state stagioni facili ma sono pronta a dimostrare tutto ciò che la Juventus mi ha trasmesso.Ho lavorato fianco a fianco di professioniste che mi hanno inconsapevolmente insegnato tanto. Grazie ai super e instancabili Tifosi, per non averci mai abbandonate. Grazie alla società. Ho sempre dato il massimo e posso dire di essermi divertita tanto. Custodisco ricordi bellissimi e sono fiera di aver fatto parte di quelle ragazze che hanno iniziato la storia delle Juventus woman. Non so ancora quale sarà la mia strada ma sono pronta a mettermi in gioco. Ciky".