La Juventus Women ha sostenuto oggi un'assolata sessione di allenamento, con un obiettivo bene in mente: la partenza del prossimo campionato, fissata fra un mese! Come sempre, è un mix di sorrisi e concentrazione quello che si vede nella mimica facciale e nel linguaggio del corpo delle ragazze agli ordini di coach Rita Guarino. Si segnala il rientro sul terreno di Vinovo del giovane difensore Vanessa Panzeri, che per ora si allena a parte. Per il resto, tante corse e gesti atletici. Determinata in particolare Cristiana Girelli, sempre molto attiva sui social. Questo il suo messaggio: "Non perdere mai di vista il tuo obiettivo e ciò che sei".