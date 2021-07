La Juventus Women si sta già allenando a Vinovo in vista di una nuova entusiasmante stagione, con il salto di qualità in Champions League nel mirino. La squadra femminile bianconera mostra davvero un'allegria contagiosa e dà segni di complicità col direttore Stefano Braghin e con il nuovo allenatore Joe Montemurro, che si misura e si mette in gioco in prima persona con le sue nuove ragazze.