Dopodomani la Juventus Women affronterà una trasferta toscana per affrontare la Fiorentina. Reduci dalla prima sconfitta stagionale in competizioni nazionali, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Roma, le bianconere si stanno preparando a Vinovo per continuare il loro percorso netto in campionato. Dopo aver ipotecato lo scudetto due settimane fa abbattendo il Milan nella sfida scudetto, la Juve non deve perdere il ritmo.