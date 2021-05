di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la scottante eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Roma, la Juventus Women torna in campo oggi tra le mura amiche dell'Ale e Ricky di Vinovo per affrontare la Florentia. La squadra di Guarino è intenzionata a vincere, l'obiettivo adesso è quello di proseguire il percorso netto in campionato. Nessuna festa scudetto, almeno per il momento; ieri il Milan ha pareggiato e per questo, in caso di vittoria, la matematica non premierà ancora le bianconere.



TABELLINO



Juventus Women-Florentia: 6-1



Marcatrici: (Lundorf 7', Pedersen 30', Cernoia 43', Martinovic 48', Staskova 61', 68', Bonansea 70')



Juventus Women (4-4-2): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin (Giordano 71'); Cernoia (Bonansea 61'), Pedersen (Zamanian 46'), Rosucci (Caruso 61'), Hurtig (Maria Alves 36'); Staskova, Girelli. A disp. Bacic, Soggiu, Gama, Hyyrynen. All. Guarino

Florentia (4-2-3-1): Tampieri, Ceci (Imprezzabile 46'), Bursi, Pisani, Dongus, Boglioni (Kuenrath 78'), Dahlberg (Anghileri 67'), Bardin (Wagner 46'), Re, Martinovic, Cantore​. A disp. Lonni, Rodella, Bolognini, Diversi​. All. Carobbi



Ammonizioni: (Girelli (J) 37', Cernoia (J) 55')



Arbitro: signor Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore​



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



70' - GOL JUVENTUS, segna Bonansea! Scambio con Staskova che permette alal numero 11 bianconera di entrare in area e trafiggere Tampieri



68' - GOL JUVENTUS, ancora Staskova! Azione personale di Bonansea che nell'area piccola passa a Staskova che deve solo spingere in rete



61' - GOL JUVENTUS, Staskova di testa! Altro cross pennellato di Cernoia che trova l'attaccante in area, Staskova spizza all'angolino e segna il 4 a 1



58' - Paratona di Laura Giuliani con la mano di richiamo su un missile di Cantore



48' - GOL FLORENTIA, cross di Cantore che trova Martinovic, l'attaccante è brava ad anticipare Salvai e segnare da pochi passi



46' - Comincia la ripresa



INTERVALLO



45' - Azione personale di Staskova che dribbla mezza difesa avversaria: il suo tiro è potente ma centrale



43' - GOL JUVENTUS, rete di Cernoia! Discesa sulla sinistra di Boattin che scambia con Girelli e mette nel mezzo: prende palla Cernoia che dall'altezza del dischetto scarica in porta un sinistro imparabile



38' - L'arbitro grazia Giuliani, autrice di un'uscita scomposta che travolge Martinovic



36' - Esce Hurtig per un fastidio al flessore, dentro Maria Alves



34' - OCCASIONE JUVE, Cross potente di Cernoia, colpo di testa di Staskova, Tampieri vola a deviare in angolo



30' - GOL JUVENTUS, Pedersen a segno! Cross perfetto di Cernoia, la centrocampista colpisce prima di testa, sulla respinta di Tampieri è pronta a ribadire in gol



24' - Tiro da fuori area di Staskova: conclusione forte ma centrale



21' - OCCASIONE JUVE, colpo di testa di Hurtig sul primo palo, brava Tampieri a farsi trovare pronta



18' - Tiro incrociato di Cernoia che non passa di molto lontano dal palo



16' - Tiro dalla distanza di Cantore, palla alta sopra la traversa



10' - OCCASIONE JUVE, punizione ben calciata da Cernoia su cui Tampieri è brava a buttarsi e deviare fuori area



7' - GOL JUVENTUS, Lundorf dalla linea dell'esterno! Tiro cross della giocatrice bianconera che inganna Tampieri e si infila sotto l'incrocio



3' - OCCASIONE JUVE, Girelli trova il taglio di Pedersen in area, la sua conclusione sfiora il palo



1' - Fischio d'inizio del match!