Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, in favore della Roma, la Juventus Women torna in campo domenica per giocare contro la Florentia e aggiungere un mattone in più nel percorso che porta dritto al quarto scudetto consecutivo della squadra di Rita Guarino. A fischiare l'inizio del match - in programma alle 12.30 tra le mura amiche dell'Ale e Ricky di Vinovo - sarà il signor Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato da Emanuele Bocca di Caserta e Veronica Vettorel di Latina; Andrea Calzavara di Varese il quarto assistente.