di Marco Amato, inviato a Vinovo

Vittoria netta per 6 a 1 contro la Florentia della Juventus Women che permette alla squadra di Guarino di archiviare la pratica scudetto: manca solo un punto, infatti, per la certezza matematica.



GIULIANI 7 - Nel secondo tempo compie un paio di interventi determinanti che spengono le speranze della Florentia



LUNDORF 7.5 - Un gol clamoroso! Magari non voluto? Quello che conta è il risultato: palla nel sette e risultato sbloccato a inizio partita



SALVAI 6 - Nel gol di Martinovic è in ritardo nella marcatura, peccato perché macchia una prestazione altrimenti impeccabile



SEMBRANT 6.5 - Sempre attenta nel non concedere spazi alle avversarie



BOATTIN 7 - Insieme a Cernoia forma una coppia devastante a sinistra: sempre pronta nelle chiusure come nelle avanzate: imprendibile (Dal 71' GIORDANO 6.5 - Attenta nelle chiusure e brava a proporsi in avanti)



CERNOIA 8 - Un gol e due assist coronano una prestazione di altissimo livello: dal suo sinistro nascono una quantità innumerevole di occasioni (Dal 61' BONANSEA 7.5 - Dopo il lungo stop è perfettamente rientrata in forma e si vede. Gol e assist peremttono alla Juve di uscire da un momento di difficoltà dopo il gol del 3 a 1 della Florentia) PEDERSEN 7 - Brava nelle incursioni che spaccano la difesa avversaria: viene premiata con un gol (Dal 46' ZAMANIAN 6 - Fa girare palla, senza trovare spazio e precisione per le imbucate)



ROSUCCI 6.5 - Buona gestione del pallone e dei ritmi di gioco (Dal 61' CARUSO 6 - Bene, senza particolari spunti)



HURTIG 6.5 - Molto mobile, gioca diversi palloni e lo fa sempre bene, si posiziona come esterna a destra e sinistra ma è costretta ad uscire nel primo tempo per un fastidio muscolare (Dal 36' MARIA ALVES 6 - Non riesce a trovare gli spazi per far andare la gamba e colpire in velocità)



STASKOVA 7.5 - Un primo tempo di grande volontà, nel secondo viene premiata con una doppietta più che meritata



GIRELLI 6 - Polveri bagnate quest'oggi, appare ancora poco brillante rispetto al periodo prima dell'infortunio



All. GUARINO 7 - Partita dominata e pratica scudetto archiviata. Unica pecca: l'approccio nella ripresa, dove la squadra è apparsa rilassata e meno sul pezzo, qualcosa di simile a quanto visto contro la Roma