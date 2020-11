1









Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, la Juventus Women ha comunicato data e ora della sfida di Coppa Italia contro il Pomigliano: “Confermato. La gara valida per il girone di Coppa Italia Femminile contro il Pomigliano verrà giocata il 19 novembre a Pomigliano D’Arco, calcio d’inizio previsto alle ore 15:00”. Periodo di forma strepito per la squadra di Rita Guarino, in vetta alla classifica di Serie A a punteggio pieno, con 21 punti in 7 partite, 21 gol fatti e solo 3 subiti, che proveranno a continuare anche contro il Pomigliano in coppa.