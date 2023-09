Si giocherà sabato 7 ottobre alle 19.00 il big match di Serie A femminile tra, valido per la terza giornata di campionato. Lo ha reso noto la FIGC, comunicando il calendario completo del turno. Le bianconere, che all'esordio in campionato hanno sconfitto non senza difficoltà il Pomigliano, scenderanno in campo contro le rossonere presso la Puma House of Football a Milano.