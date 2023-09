Fixture update:



16/09/2023

Pomigliano

Stadio Amedeo Liguori

15:00 pic.twitter.com/V9RPKqpG2h — Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 7, 2023

Si disputerà sabato 16 settembre alle 15.00 allo Stadio Amedeo Liguori la sfida tra, come reso noto sui social dal club bianconero. Una data e un orario che hanno un po' fatto storcere il naso ad alcuni tifosi bianconeri, dato che in contemporanea la Prima squadra di Massimiliano Allegri sarà in campo all'Allianz Stadium contro la. Guarda il post qui sotto.