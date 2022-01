Dal sito ufficiale della Fiorentina:



"Sarà sabato alle 14.30 il calcio di inizio del big match Juventus - Fiorentina al Campo "Ale&Ricky" di Vinovo. Una sfida che ha un fascino particolare: ecco tutti i numeri da sapere.



Fiorentina e Juventus si affrontano per la nona volta in Serie A, con le bianconere che hanno vinto sette degli otto precedenti (una sconfitta nell’aprile 2018). Dall’esordio della Vecchia Signora nel massimo campionato (2017/18) la formazione bianconera è quella contro cui la Viola ha rimediato più sconfitte nella competizione.

La Juventus ha vinto tutte le quattro gare casalinghe di Serie A contro la Fiorentina, segnando otto reti in totale (due di media a match) e senza mai subire alcun gol.

La Fiorentina ha subito nove gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro la Juventus, due in più di quelli incassati nei primi cinque confronti con le bianconere nel massimo campionato.

La Juventus ha vinto le ultime 33 partite casalinghe di Serie A tenendo la porta inviolata 23 volte. Le bianconere hanno però subito due gol nella sfida interna più recente (vs Milan): non hanno mai registrato due match casalinghi consecutivi con almeno due reti al passivo nella competizione.

La Fiorentina, che nell’ultimo turno ha rimediato la sua peggior sconfitta in Serie A (6-1 vs Sassuolo) ha raccolto 13 punti nelle prime 12 giornate di questo torneo (4V, 1N, 7P), almeno sei in meno di quelli che, dopo lo stesso numero di partite, aveva collezionato in qualsiasi delle sei precedenti stagioni in Serie A.

La Juventus è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato: 12, firmati da cinque marcatrici diverse (Cristiana Girelli cinque, Arianna Caruso tre, Andrea Staskova due, Barbara Bonansea uno, Sara Gama uno, il più recente).

Solo il Milan (sei) ha segnato più gol della Juventus (cinque) nei primi 15’ di gioco in questa Serie A; la Fiorentina è però, insieme alla Roma, una delle formazioni che non ne hanno ancora subiti in questo parziale.

Valentina Cernoia conta cinque gol e tre assist in otto presenze in questa Serie A; nella precedente arrivò a nove, ma in 16 gare disputate. La bianconera inoltre è – tra il campionato scorso e quello attuale - l’unica centrocampista con più di un gol all’attivo su punizione diretta (due, uno contro la Fiorentina all’andata).

Barbara Bonansea è la miglior marcatrice della Juventus contro la Fiorentina in Serie A: quattro reti totali, inclusa la doppietta dell’andata. L’attaccante bianconera ha trovato il gol nelle ultime due presenze in campionato e non fa meglio dallo scorso maggio (quattro).

Daniela Sabatino ha trovato il gol in Serie A contro la Juventus nei campionati 2017/18 (maglia del Brescia), 2018/19 (maglia del Milan) e 2019/20 (maglia del Sassuolo, due volte), ma da quando è alla Fiorentina non ha mai segnato in campionato contro le bianconere (tre presenze e nessun gol finora)."