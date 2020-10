1









Alle ore 17, il fischio d'inizio. Juventus e Fiorentina Women si affronteranno all'Ale&Ricky di Vinovo, dove le bianconere proveranno a mantenersi imbattute e a rimenre al primo posto in classifica. Al momento, le ragazze di Rita Guarino restano saldamente al comando della Serie A: 4 vittorie su 4, con il Milan a pari punti ma con una partita in più disputata. La Fiorentina ne ha vinte 3 e persa una: l'obiettivo è agganciare le campionesse d'Italia.



QUANDO E DOVE VEDERLA - La gara sarà disputata a partire dalle ore 17 e sarà visibile sullie piattaforme TimVision e JuventusTV, oltre che su Sky Sport Serie A. IlBianconero.com vi fornirà pre partita, diretta testuale e commenti in diretta da Vinovo.