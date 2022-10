Dopo il pareggio di Women's Champions League contro le campionesse d'Europa in carica del Lione ritorna in campo la Juventus Women di Joe Montemurro. Avversaria una ostica Fiorentina che in questo campionato di Serie A non ha mai perso e vuole mantenere la vetta della classifica.: Peyraud-Magnin, Nilden, Gama, Salvai, Boattin, Caruso, Pedersen, Grosso, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.Schroffenegger, Erzen, Agard, Tortelli, Jackmon; Johansdottir, Parisi, Huchet, Mijatovic, Kajan, Monnecchi.