di Marco Amato, inviato a Vinovo

Dopo la netta e convincente vittoria contro il Pomigliano, la Juventus Women torna in campo quest'oggi, alle 14:30 tra le mura amiche di Vinovo, per affrontare la Fiorentina. Forte la rivalità con la squadra viola, che è alla ricerca del riscatto e di una seconda parte di stagione di alto livello, dopo gli acquisti fatti. Per le bianconere, l'obiettivo non cambia: allungare l'incredibile striscia di vittorie e consolidare il primo posto in classifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Women: In attesa

Fiorentina: In attesa



Arbitro: ​signor ​Sajmir Kumara della sezione di Verona



