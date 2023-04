Torna la Serie A femminile e torna in campo laWomen che affronta a Vinovo la Fiorentina di Patrizia Panico ma soprattutto di Annahita. La squadra di Joe Montemurro con l'obbligo di vincere per arrivare allo scontro diretto contro la Roma del prossimo fine settimana con otto punti di distacco. La Vecchia Signora non avrà a disposizione Elisa Pfattner che ha rimediato una lesione muscolare con la Nazionale italiana Under 19.Juventus Women: Peyraud-Magnin; Gama, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn.A disposizione - Aprile, Simon, Duljan, Lenzini, Nilden, Pedersen, Cernoia, Cantore, Nyström.ACF Fiorentina Femminile: Baldi; Jackmon, Tortelli, Breitner, Cafferata, Catena, Hammarlund, Mijatovic, Agard, Boquete, Zamanian.