Espulsa: Quinn (F) al 16'

Il pari didà ancora più attenzione a quanto accadrà questo pomeriggio a Vinovo: dalle 17, ecco la sfida tra, valida per la quinta giornata di Serie A TimVision. IlBianconero.com seguirà in diretta testuale il match, con pagelle e commenti dei protagonisti.45' - Finisce qui il primo tempo: è 2-0 per le bianconere a Vinovo.44' - Punizione di Mascarello dai 28 metri: destro alto.38' - Venti minuti di nulla, poi il tentativo dalla distanza di Bonansea: para facilmente il portiere viola.18' - Tacco volante di Adami, che impegna Giuliani sul primo palo. In mani sicure, il pallone.Dopo l'intervento su Sabatino (dubbio) su cui l'arbitro lascia correre, Bonansea scappa in avanti e controlla alla perfezione, arrivando uno contro uno con il portiere.la stende al limite dell'area: è punizione e rosso per la viola.10' - Prova a rispondere la Fiorentina con Claudia Neto: palla recuperata a centrocampo e destro dal limite. E' debole, para agilmente Giuliani.3' - Sinistro dal limite di Pedersen: palla deviata, calcio d'angolo.1' - Inizia il matchGiuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci, Maria Alves, Girelli, Bonansea. All. Guarino. A disp. Bacic, Tasselli, Caiazzo, Lundorf, Caruso, Cernoia, Zamanian, Hurtig, StaskovaSchroffenegger, Tortelli, Breitner, Quinn, Cordia, Pires, Mascarello, Adami, Sabatino, Vigilucci, Clelland. All. Cincotta. A disp. Ohrstrom, Ripamonti, Fusini, Zanoli, Jensen, Middag, Catena, Thogersen, MonecchiColombo di Como