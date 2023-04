La Juventus Women vince a Vinovo contro la Fiorentina, una gara in cui succede di tutto e il risultato finale è di 4-3 in favore della squadra di Joe Montemurro. Questi i nostri voti:Si arrabbia quando Agard sul terzo gol viene lasciata libera. Richiama spesso all'attenzione le compagne. Incolpevole sulle reti subite.Grinta, ringhia e lotta su ogni pallone. Nel primo tempo, anche nel buio, una delle poche a salvarsi.Sul vantaggio della Fiorentina si perde completamente la marcatura di Mijatovic.Partita pulita, sufficiente, tiene bene Hammarlund. Dal 74'S.V.Meno lucida del solito, nel primo tempo ci prova spesso ma nella ripresa si spegne, rientra da titolare. Dal 74'S.V.- Non la sua miglior gara di certo. Appannata, a tratti appare anche nervosa. Dal 87'S.V.Una delle peggiori. Spreca una buona occasione in cui poteva calciare e non entra mai nel vivo del gioco.Eppur ci prova. Una partenza forte ma poi cala. Suo il gol che regala i tre punti alle bianconere.Si divora un'occasione bellissima nel primo tempo calciando addosso a Baldi. Poco altruista nelle scelte ma la sua rete è importante. Dal 84 Cantore S.V.La sua rete è preziosa, riapre il match. Colpisce anche un palo di testa nella ripresa, una gara buona.Un gol sull'unica ripartenza degna di nota che si crea. Non entra molto nel vivo. Dal 84'S.V.Fiu, sospiro di sollievo, chissà cosa avrà pensato quando nel primo tempo era sopra per 3-0 la squadra di Patrizia Panico. La sua Juventus però ha carattere e lo ha dimostrato nelle difficoltà come questa.