di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Women interrompe la striscia di vittorie consecutive da record, 36. Contro la Fiorentina finisce 2 a 2 in rimonta, dopo un primo tempo da incubo della squadra di Montemurro che, all’ultimo, ha dovuto fare i conti con le defezioni di Peyraud-Magnin, Boattin e Lundorf. Da portare a casa, come nota positiva, la reazione nel secondo tempo, quel carattere che serve ad andare oltre quelle difficoltà che costellano una stagione. Di seguito le pagelle del match:





APRILE 4.5 - Nel calcio la testa è tutto, probabilmente questo vale a maggior ragione per chi protegge i pali. Con l'errore che regala il primo gol alla Fiorentina fa click ed è blackout. Ora dovrà essere brava a riaccendere l'interruttore, dimenticare la partita di oggi e riassestarsi sui livelli delle prestazioni sfoderate in precedenza



HYYRYNEN 6 - Molto imprecisa nell'assistere le compagne nella prima parte di match, precisissima nel servire Caruso con un cross in mezzo che vale un assist



GAMA 6 - "Alza la testa", le gridano dopo l'autogol che vale il 2 a 0 viola. Lei lo fa, non si lascia abbattere e da leader trascina la squadra nei momenti di difficoltà



LENZINI 5.5 - Zaino in spalla, oggi è una giornata di scuola. Si trova a dover marcare due calciatrici di grande esperienza come Sabatino e Giacinti. Ci mette un po', fa errori, ma prende le misure e limita i danni



NILDEN 5.5 - Soffre le avanzate avversarie ed è poco presente in fase di spinta



CARUSO 7 - Non la sua migliore partita, ma fa un gol dall'alto coefficiente di difficoltà e dall'importantissimo peso specifico: a questa giocata si aggrappa la Juve per risollevarsi dopo un primo tempo negativo



CERNOIA 7 - Quel mancino può essere ferro e può essere piuma. Il missile terra-aria che si infila sotto la traversa a fine primo tempo è la boccata d'ossigeno che serviva ad una Juve in apnea



ROSUCCI 5.5 - Lì in mezzo oggi si fatica tanto e lei è lo specchio di queste difficoltà: corre, si sacrifica come al solito, ma perde tanti duelli che permettono alle viola di riconquistare palla e ripartire



BONANSEA 5 - Prestazione negativa, sotto ogni punto di vista. Come si dice in questi casi: capita anche alle migliori



STASKOVA 5.5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, poi le compagne la cercano con maggiore frequenza e le sue sponde diventano un fattore. In fase finalizzativa non riesce ad incidere



HURTIG 5.5 - A inizio partita dà l'impressione di poter sfondare le difese viola, scopre, però, un muro di gomma che la rimbalza con insistenza (Dal 73' BONFANTINI 5.5 - Errore pesante, in area, nel finale di match. Non riesce ad essere decisiva)



All. MONTEMURRO 6 - Da salvare il carattere del secondo tempo. Tante difficoltà nel preparare il match, le defezioni, e un primo tempo horror. Ma nei secondi 45' si è vista la vera Juve