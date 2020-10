Dal sito ufficiale Juventus.com:

IN SERIE A la Juventus ha vinto 4 delle ultime 5 partite contro la Fiorentina, tutte tenendo la porta inviolata.



IN CASA la Juve ha sempre battuto la Fiorentina in campionato, con un punteggio complessivo di 4-0.



MAESTRE DEL PASSAGGIO - La Juve Women e la Fiorentina sono le due squadre in questa Serie A con la miglior percentuale di passaggi riusciti: 78% per entrambe.



SEMPRE IN GOL - La Juve Women ha segnato 249 reti in in 250 gare ufficiali: la miglior marcatrice in assoluto è Barbara Bonansea, con 41 gol.



GIRELLI ON FIRE - Cristiana Girelli ha segnato in tutte le 4 partite disputate finora in stagione. Nello scorso decennio, solo una giocatrice ha segnato nei primi 5 match di campionato per due anni consecutivi: Patrizia Panico nel 2013-2014 (nella Torres) e nel 2014-2015 (nel Verona.).