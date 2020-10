5







di Cristiano Corbo

Questa Juve sembra praticamente volare. Le bianconere surclassano la Fiorentina a Vinovo: è 4-0 al fischio finale. Apre le marcature Girelli, seguita da Maria Alves e Bonansea. Di Hurtig, la rete che vale il poker finale. Ecco le pagelle.



GIULIANI 6 - Sabatino non è in giornata, Sembrant e Salvai lo sono sempre. La sua partita è tutta qui.



HYYRYNEN 6.5 - Perfetta in fase difensiva, potrebbe osare di più in avanti. Per Guarino può andare anche benissimo così.



SALVAI 7 - San Siro non è stato un capitolo a parte: è stato parte integrante di una stagione che può nuovamente consacrarla tra le migliori. Gama torna tra un mese: qui nessuno si strappa i capelli.



SEMBRANT 6.5 - Sabatino annullata, così come le bozze di ripartenza della Viola. Esperienza pazzesca, è sempre di un livello differente.



BOATTIN 7 - Senza il mancino di Cernoia, è il suo a dettare legge in fase di costruzione. Le compagne la cercano, lei prende volentieri tutte le responsabilità del caso, pure accentrandosi. Personalità.

HURTIG 7 - Botte, fisico e... che dolcezza. Il mancino con cui batte il portiere viola non è per nulla facile. E cala il primo gol in una quarantina di minuti totali.



GALLI 6.5 - Corre per tre, ma sono proprio i polmoni a tradirla sul più bello. Meno filtro, più costruzione. Necessaria, comunque.



PEDERSEN 6 - L'eroina dello Stadium dura appena 45 minuti. Tutti di sostanza.

CARUSO 6 - Meno appariscente del solito, ma la grinta è quella di sempre.



ROSUCCI 6.5 - Inizio in sordina, poi vien fuori con il solito lavoro a rompere le linee di passaggio avversarie. Pure le verticalizzazioni, oggi: quando è in forma la differenza è palese.

ZAMANIAN s.v. - Qualche sgroppata delle sue, non di più.



MARIA ALVES 7 - La scelta di Guarino ha pagato, e la fiducia Maria Alves l'ha ricambiata tutta. Il gol era facile, la prestazione si è colorata di mille scatti e tanta attenzione dal punto di vista tattico. Che non è poco, per lei.

LUNDORF 6 - Inizio complicato, anche perché dal suo lato c'è Thogersen che è una vera e propria freccia. Lì per contenerla e non sempre ci riesce.



GIRELLI 8 - Il gol è una perla - perché non è facile segnare al volo, su spiovente, a inizio gara -, ma l'assist per Bonansea è molto di più di una magia. Il numero sulle spalle racconta ogni singola qualità.

STASKOVA 6.5 - Un vero peccato che non trovi spazio. Ma con questa Girelli è durissima.



BONANSEA 7 - Primo scatto della partita e fa espellere Quinn. Secondo scatto della partita e Girelli le dà un assist solo da scartare. Nel mezzo, sacrificio e qualche chance sprecata. Non con Hurtig: l'assist è tanta roba.