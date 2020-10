di Cristiano Corbo

Uno, due. In un quarto d'ora, la Juve non mette solo due gol tra sé e la Fiorentina, ma guadagna pure la superiorità numerica con un'azione pazzesca di Bonansea, innescata da dietro la linea di metà campo. Insomma: a Vinovo è 2-0, netto e senza storie. E le bianconere si divertono e stanno divertendo chi, da casa, di certo non s'annoia in questa domenica senza Serie A e che attende la nazionale di Mancini di questa sera.



Al momento, Women praticamente perfette. E paga anche la scelta - discussa - di coach Guarino: le geometrie di Cernoia fuori per la velocità di Maria Alves. Neanche a dirlo, il raddoppio è stato firmato dalla brasiliana. Nella gallery qui in basso, le giocatrici top di questi primi 45 minuti. Spoiler: no, nessun flop.