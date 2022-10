Vince lacontro la Fiorentina a Vinovo. Nel primo tempo apre le marcaturesiglando il gol numero 500 della storia della Juventus Women. Nella ripresa èa raddoppiare. Queste le nostre pagelle:Attenta nel primo tempo sulla conclusione di Johansdottir. Nel secondo tempo poco chiamata in causa ma sempre vigile.Si vede poco nella prima frazione di gara. Nel finale di primo tempo viene falciata da Huchet ed è costretta ad abbandonare il campo per infortunio. Dal 46'6,5 grande prestazione della numero 71 che non si fa mai superare dalle avversarie.Dopo la pessima prestazione di Zanica ora si riscatta, sufficiente la sua gara. Instaura un vero e proprio duello con Longo nel secondo tempo.Kajan non è avversario semplice, la tiene bene e non si fa sorprendere, una buona prova della centrale difensiva.Nel primo tempo una delle migliori, galoppa sulla fascia e non si fa fermare. Nel secondo tempo leggermente in sordina ma su quella corsia Erzen è in difficoltà.Luci, ombre e tanti calci subiti. Una gara sufficiente nel complesso, fa spesso a sportellate. Dal 73'entra e vuole spaccare la gara, due grandi conclusioni preda di un'ottima Schroffenegger- In mezzo al campo recupera e smista una quantità incredibile di palloni. Come sempre fondamentale nel gioco di Montemurro.Conferma il suo periodo di splendida forma con una grande prestazione, serve lei il pallone per il vantaggio firmato Beeresteyn. Dal 59'6 smista palloni e ne riconquista in mezzo al campoGol numero 500 della storia della Juventus e che gol. Sulla sua corsia le avversarie sono in grande difficoltà, difficilissima da fermare. Una delle migliori in campo.Come è ormai solita a fare, tanto lavoro sporco. Smista molti palloni e lotta sempre spalle alla porta. Dal 73'6 prestazione sufficiente e sul finale prova una conclusione di poco al latoDa una sua sgroppata si procura il raddoppio saltando bene la marcatura di Agard e Parisi. Sta recuperando la sua miglior condizione. Dal 73'6 qualche scatto, pochi palloni a sua disposizione.- Dopo il pareggio di Champions la Fiorentina capolista non era avversario semplice ma riesce comunque a portare a casa una vittoria importante e pesante. Ora obiettivo la Supercoppa a Parma.