La Juventus Women in settimana ha perfezionato l'acquisto di Lina Hurtig, che peraltro ieri ha compiuto 25 anni. L'attaccante svedese però dovrà aspettare per debuttare con la maglia bianconera. Chi invece festeggia oggi la prima convocazione da parte di coach Rita Guarino è Dalila Ippolito, approdata alla Juve ad agosto ma lasciata a casa nelle prime due giornate di campionato. Oggi in casa contro il San Marino (calcio d'inizio alle 17.45) può finalmente arrivare l'esordio juventino. La Ippolito è una 18enne argentina molto tecnica. L'anno scorso, non ancora maggiorenne, ha giocato pure venti minuti abbondanti ai Mondiali francesi. Vestirà la maglia numero 5, in onore di Zidane, suo idolo insieme a Messi.