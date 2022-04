La Roma rimanda la festa scudetto della Juventus. Le giallorosse hanno vinto 3-2 contro la Fiorentina, adesso ancora più vicina alla zona retrocessione, grazie a un gol di Roman Haug all’89’ e sono vicine a blindare il 2° posto che significa Champions League, ma soprattutto tengono vive le ambizioni scudetto. Ora il distacco è di soli due punti e le Juve Women dovranno vincere oggi contro la Lazio per tornare a +5. Alla Juve non basterà comunque un successo per ottenere aritmeticamente lo scudetto, ma in caso di vittorie il quinto si avvicinerà molto.



LA CLASSIFICA - Juventus* 50; Roma 48; Milan* 40; Sassuolo* 39; Inter 38; Sampdoria 28; Empoli 23; Pomigliano* 20; Fiorentina 18; Napoli* 15; Lazio* 12; Verona 4. *una gara in meno