"Tre su Tre. Ancora Juventus Women". Inizia così il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, che racconta di una festa finalmente ultimata per le bianconere, vincitrici del terzo scudetto consecutivo in tre anni di storia.



"Le bianconere - si legge - hanno finalmente festeggiato oggi la vittoria del terzo Scudetto consecutivo, ricevendo insieme a Stefano Braghin, Head of Juventus Women, dalle mani del Presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, il trofeo del Campionato, sotto gli occhi Federico Cherubini, Head of Football Teams & Technical Areas.



E’ stato un campionato particolare, più breve, nell’arco di un anno mai visto prima: per questo anche la premiazione è stata inedita, a porte chiuse.



Ma ancora una volta, il teatro della virtuale passerella per le nostre splendide ragazze – che nel frattempo hanno già ricominciato ad allenarsi, per costruire una nuova stagione di successi – è stato l’Allianz Stadium, teatro della magnifica “première” dello scorso anno e anche della premiazione dello Scudetto 2018/19.



Godetevi la Coppa, Campionesse: è tutta vostra!".