Cake and celebrations!



The players and technical staff surprised coach @ritaguari on her special day! pic.twitter.com/7xLcgmmW7p — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) January 31, 2020

Oggi è il compleanno di Rita Guarino e le calciatrici della Juventus hanno voluto festeggiare la loro allenatrice con una piccola festa a sorpresa organizzata a Vinovo dopo l'allenamento di oggi. Il video è stato postato dalla Juve Women tramite il proprio account Twitter ufficiale. Guarino non si aspettava i festeggiamenti e resta senza parole ad osservare le proprie ragazze che gli hanno dedicato dei bei festeggiamenti in un giorno per lei molto speciale.