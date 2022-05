La Juventus Women cresce, come brand e come singole. Un peso, in questo, l'impresa europea bianconera che ha messo Torino nella mappa del calcio europeo femminile. Soccerdonna ha pubblicato la classifica delle 20 calciatrici che hanno giocato la Champions League e che hanno registrato la maggior crescita in termini di followers su Instagram. In questa classifica, compare al quinto posto Matilde Lundorf della Juve Women. Altra bianconera presente, Amanda Nilden, al dodicesimo posto.