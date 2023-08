Siamo al dunque: la Juventus Women sta per mettere il punto alla caccia del difensore centrale a cui il dg Stefano Braghin si è dedicato negli ultimi mesi, 26enne di proprietà del PSG e sorella gemella della celebre Delphine, attualmente impegnata al Mondiale con la Francia.La Juve spera di chiudere nelle prossime 48 ore visto che la ragazza, l’ultima stagione in prestito al Manchester United, ha anche altre offerte proprio dall’Inghilterra. Il nodo è la formula dell’’affare: Cascarino - a differenza di tutti gli altri acquisti del mercato bianconero - non ha il contratto in scadenza. Per questo si sta ragionando sull’inserimento di alcuni bonus legati ai risultati e a una percentuale sulla futura rivendita della giocatrice per cui il club parigino potrebbe anche partecipare al pagamento dello stipendio. Il trasferimento sarebbe comunque a titolo definitivo.