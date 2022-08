Dal sito ufficiale dellaGIRELLI FORZA 80 Segnando una doppietta questa sera Girelli raggiungerebbe quota 80 gol con la maglia delle Juventus Women.LA PRIMA GARA UFFICIALE Anche l'anno scorso la prima partita ufficiale coincise con una partita di UWCL. Si giocò proprio il 18 agosto a Vinovo e le bianconere iniziarono il loro cammino europeo con un convincente 12-0 sul Kamenica Sasa (Macedonia del Nord).LA SERATA DEGLI ESORDI Questa sera potrebbero trovare il loro esordio con la maglia bianconera Beerensteyn, Duljan e Gunnarsdottir.SARA DI NUOVO BIANCONERA Per Cantore, in caso di impiego in campo, non si potrà parlare di esordio perché giocò con le Juventus Women nel primo anno della loro fondazione.UNA PARTITA SPECIALE Quella di oggi sarà una gara indimenticabile perché sarà la prima ufficiale per le bianconere come calciatrici professioniste.