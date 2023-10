Niente ammonizione per Sara. Come si legge in una nota ufficiale, il Giudice Sportivo ha rettificato il giallo assegnato "per un mero errore materiale" alla capitana dellanel comunicato di martedì 24 ottobre e lo ha comminato a Paulina, che lo aveva effettivamente ricevuto nella gara di domenica scorsa contro la Fiorentina. Per l'attaccante svedese, comunque, si tratta solo della prima sanzione stagionale.