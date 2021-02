1









DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS (alle 12.30 le bianconere ospitano l'Empoli per il ritorno dei quarti di Coppa Italia)



L'ANDATA - La gara d'andata, piena di emozioni, ha visto trionfare le Juventus Women. 5-4 il risultato finale, con la rimonta bianconera conclusa dal gol di testa di Cecilia Salvai nel finale. Tripletta di Glionna e gol di Domping per le toscane, di Boattin, Zamanian, Staskova e Girelli le altre reti bianconere.



GIRELLI VS EMPOLI IN BIANCONERO - L'Empoli è la squadra cui Cristiana Girelli ha segnato più gol con la maglia della Juventus: sette, inclusi i due messi a segno nell'ultimo faccia a faccia.



L'ULTIMA VOLTA A VINOVO - L'ultimo scontro in casa della Juve ha visto le bianconere trionfare con il punteggio di 4-3 grazie alle doppiette di Barbara Bonansea e Cristiana Girelli.



CACCIA ALLA SECONDA SEMIFINALE - Le Juventus Women inseguono la seconda semifinale di Coppa Italia della loro storia. L'ultima volta che hanno l'hanno centrata hanno poi vinto il trofeo nella stagione 2018/19.



MARCATRICI DI COPPA - Benedetta Glionna, in prestito all'Empoli dalla Juve, è capocannoniere del torneo con 5 gol. Tra le bianconere la giocatrice con più gol all'attivo è Andrea Staskova: tre.