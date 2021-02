1









Dopo i fuochi d'artificio dell'andata, la Juventus Women scende in campo per affrontare l'Empoli - nella terza gara consecutiva tra coppa e campionato - nel ritorno dei Quarti di finale di Coppa Italia. All'andata si giocò un match frizzante: terminato 5 a 4 per le bianconere dopo una rimonta da "Mission Impossible". Certamente, Rita Guarino ambirà ad una partita più simile a quella di campionato della scorsa settimana e ad un comodo passaggio del turno.



IL TABELLINO



Juve Women-Empoli: 1-0



Marcatrici: (Bonansea 21')



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Caruso, Cernoia; Hurtig, Girelli, Bonansea​. A disp. Bacic, Giordano, Salvai, Lundorf, Giai, Zamanian, Beccari, Maria Alves, Staskova​. All. Guarino

Empoli (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, De RIta, Giatras Zoi, Miotto, Knol, Cinotti, Bellucci, Prugna, Polli, Glionna. A disp. Capelletti, Fabiano, Toniolo, Morreale, Nicolini, Caloia, Acuti, Dompig, Iannazzo. All. Spugna



Arbitro: Sig. Perenzoni della sez. di Rovereto



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



21' - GOL JUVENTUS, bravissima Bonansea a coordinarsi in area e calciare al volo di mancino per l' 1 a 0



20' - OCCASIONE JUVE, Bonansea mette in mezzo per Hurtig che avrebbe potuto colpire a porta vuota: brava la difesa empolese ad anticiparla



16' - OCCASIONE JUVE, Hurtig a tu per tu con Fedele si lascia ipnotizzare e fallisce un'occasione d'ro



10' - Calcio d'angolo velenoso dell'Empoli, Giuliani blocca in due tempi



9' - Caruso imbuca per Rosucci che mette in mezzo, palla pericolosa ma la difesa empolese spazza



6' - Azione personale di Hurtig che entra in area ma viene stoppata da Fedele



0' - Perenzoni fischia l'inizio del match