Dopo la sosta per le Nazionali, latorna in campo quest'oggi, alle 12:30 tra le mura amiche di Vinovo, per affrontare l'. Le bianconere vanno a caccia della cifra tonda, numeri da capogiro: la trentesima vittoria casalinga consecutiva in Serie A. Di fronte, la squadra toscana in crisi di risultati, con un solo punto raccolto nelle tre precedenti partite di campionato.: 0-0(4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Salvai, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Girelli, Bonansea, Bonfantini.. Aprile, Soggiu, Hyyrynen, Nilden, Cernoia, Giai, Caruso, Staskova, Hurtig.. Montemurro: Capelletti; Brscic, Mella, De Rita, Knol, Bardin, Bellucci, Prugna, Dompig, Bragonzi, Monterubbiano.. Ciccioli, Morreale, Binazzi, Mendolicchio, Cinotti, Silvioni, Nicolini, Tamborini, Puntoni.. Ulderici: Sig. ​Antonino Costanza della sezione di Agrigento- Risponde Bonansea, ma la sua conclusione dalla destra è centrale- OCCASIONE EMPOLI, tiro dalla distanza di Bragonzi che prova a beffare Peyraud-Magnin, brava a deviare oltre la traversa- Fischio d'inizio della partita