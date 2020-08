Seconda vittoria in altrettante partite per la Juve Women, che si impone a Vinovo 4-3 contro l’Empoli, reduce dal 10-0 al San Marino, al termine di una partita avvincente, piena di capovolgimenti di fronte, decisa da un rigore trasformato da Girelli al 93’.





LA PARTITA - Le bianconere sono andate in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Bonansea, poi le toscane hanno prima pareggiata con Acuti, poi sono passate a condurre con Polli al 52’. In pochi minuti la Juve la ribalta: pareggia Bonansea al 54’, al 58’ segna Girelli. Ma l’Empoli non si arrende e trova il pareggio all’85’, con un rigore trasformato da Prugna dopo fallo di Gama su Dompig. Le bianconere però non mollano e passano al 93’ grazie a un altro penalty, segnato da Girelli. Finisce 4-3, la Juve Women vince la seconda partita in Serie A e aggancia il Milan in vetta alla classifica a quota 6 punti.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Sembrant, Gama, Boattin; Pedersen, Galli, Caruso; Staskova, Girelli, Bonansea. All. Guarino.



Empoli Ladies (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, Binazzi, Giatras Zoi, De Rita; Cinotti, Bellucci, Prugna; Glionna, Polli, Acuti. All. Spugna.





RIVIVI SU ILBIANCONERO.COM LA DIRETTA TESTUALE DELLA PARTITA!



98' E' finita! La Juve Women vince 4-3 contro l'Empoli e aggancia il Milan in vetta alla classifica a quota 6 punti!



93' GOL DELLA JUVE, 4-3: Girelli trasforma un rigore concesso per fallo di mano di Polli!



85' GOL EMPOLI 3-3 Fallo di Gama su Dompig, rigore dubbio per l'Empoli che Prugna trasforma senza esitazioni.



57' GOL DELLA JUVE! 3-2 Fedele stende Girelli in area di rigore, penalty che la stessa Girelli trasforma.



54' GOL DELLA JUVE 2-2 Pareggia subito Bonansea, che su cross di Staskova supera Fedele e mette in rete.



51′ GOL EMPOLI 1-2 Segna Elisa Polli, che si libera di Gama e supera Giuliani.



37’ PAREGGIA L’EMPOLI. Segna Acuti con un tap-in vincente sul secondo palo, imparabile per Giuliani.



32’ Ci prova Girelli, tiro di poco a lato.



13' LA JUVE SEGNA! GOL DI BONANSEA, abile a insaccare su cross di Boattin.



8’ Tentativo fuori misura di Girelli!



1’ Partiti