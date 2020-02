La Juventus Women ha stravinto ieri pomeriggio contro l’Empoli Ladies per 6-0 nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, trascinata da una fantastica tripletta di Andrea Staskova, mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla semifinale del torneo. L’attaccante delle bianconere Cristiana Girelli ha celebrato il successo con un post su Instagram: “0-6, reti inviolate e una seria ipoteca per la semifinale di #CoppaItalia. Fortuna che Stella non è come Sansone e non perde la sua forza quando si taglia i capelli. E complimenti al bomber di giornata Staskova for the “hattrick”.