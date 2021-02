6







di Marco Amato

Vittoria netta e mai in discussione per la Juventus Women che supera l'Empoli 5 a 0 e vola in semifinale di Coppa Italia. Bonansea autrice di una prestazione super, Staskova sfrutta i 45' in campo per segnare due reti da vera opportunista.



GIULIANI 6.5 – Quando serve, dimostra che le rigide temperature odierne non ne hanno intaccato mobilità e attenzione



HYYRYNEN 7 – In tandem con Bonansea prende possesso delle praterie lasciate libere sulla destra (dal 69' GIORDANO 6.5 - Tanta grinta, la motivazione giusta per far vedere a Guarino di meritare di stare in campo)



GAMA 7 – I 4 gol subiti all’andata sono troppi: alza le barricate e non fa passare le avversarie



SEMBRANT 7 – Precisa negli interventi e brava negli anticipi, impreziosisce la sua prestazione con la rete del 3 a 0



BOATTIN 6.5 – Mette pressione alla difesa empolese, buttandosi sulla sinistra e rendendosi pericolosa con i cross in mezzo (Dal 63' LUNDORF 6 - Al suo ingresso la partita è già indirizzata: si limita a gestire senza rischiare nulla)



ROSUCCI 7 – Tanta grinta, rincorre le avversarie e non tira mai indietro la gamba quando c’è da andare al contrasto



CARUSO 7 – Torna dopo lo stop ma è come se non se ne fosse mai andata: prende il righello in mano e disegna traiettorie precise al millimetro per le compagne (Dal 69' GIAI 6.5 - Tremano un po' le gambe ma in generale un buono spezzone di partita



CERNOIA 7 – Gestisce palla con estrema tranquillità. Serve le compagne dietro la linea difensiva empolese: ha i piedi per farlo e si vede



HURTIG 7.5 – Fallisce un’occasione d’oro nel primo tempo ma è abile a guadagnarsi un rigore poi trasformato da Girelli, sulla sinistra non la prendono mai e mette più di uno zampino in occasione del 5 a 0



GIRELLI 7 – Piede caldo e sangue freddo: dagli undici metri non sbaglia mai! (Dal 46' STASKOVA 8 - Due gol da vera rapace d'area. Facile? Forse, ma bisogna trovarsi lì per far gol)



BONANSEA 8 – Una rete al volo che fa stropicciare gli occhi, domina sulla fascia destra: le empolesi non la prendono mai (Dal 63' MARIA ALVES 6 - Taglia la difesa avversaria con la sua velocità ma è poco cattiva in fase realizzativa)



All. GUARINO 8 -Vittoria netta che cancella gli errori dell'andata: la Juve Women vola in semifinale di Coppa Italia