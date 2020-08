6







Seconda vittoria in altrettante partite per la Juve Women, che si impone a Vinovo 4-3 contro l’Empoli, reduce dal 10-0 al San Marino, al termine di una partita avvincente, piena di capovolgimenti di fronte, decisa da un rigore trasformato da Girelli al 93’. Con questo successo la Juve Women aggancia il Milan in vetta alla classifica a quota 6 punti.





Juve Women-Empoli 4-3, le pagelle



Giuliani 5,5: poteva fare qualcosa in già sul primo gol dell’Empoli. Spiazzata sul rigore da Prugna.



Lundorf 5,5: non lascia il segno, sembra ancora non inserita nei meccanismi di squadra.



Sembrant 6: fa il suo senza correre particolari rischi.



Gama 5: causa il rigore del 3-3 con un intervento goffo su Dompig.



Boattin 6,5: spinge bene, fornisce un assist vincente a Bonansea.



Galli 6,5: geometrie precise in regia, preziosa.



dall’88′ Zamanian sv, Pedersen 5,5: tanto lavoro sporco, non trova invenzioni particolari.



Caruso 5: spaesata, non trova mai la posizione. Sostituita dopo pochi minuti nella ripresa.



Dal 53′ Cernoia 6,5: cambia faccia al centrocampo della Juve.



Staskova 6: un assist, è vero, ma poco altro.



Dal 67′ Rosucci 6,5: aggiunge qualità alla mediana delle bianconere.



Girelli 7,5: due gol su rigore, una doppietta decisiva. E il pallone, sul secondo penalty, al 93’, pesava tantissimo.



Bonansea 7,5: prestazione superlativa, con due reti una più bella dell’altra. Forma una coppia di fuoco con Girelli.



All. Guarino 6,5: la sua Juve fatica più del previsto, ma alla fine ottiene tre punti importanti, che la proiettano in vetta alla classifica.