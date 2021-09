La Juventus Women batte l'Empoli 1 a 0 e conquista la trentesima vittoria consecutiva casalinga in Serie A. La prestazione, però, non è stata delel migliori. Tante le giocatrici rimandate mentre, tra tutte, brilla Rosucci. Di seguito le pagelle del match:– Piazza un paio di parate decisive, che permettono alla Juve di tenere il risultato in equilibrio, fino al vantaggio– Spesso in ritardo nelle chiusure, poco presente in fase offensiva– Quando aziona le lunghe leve, per le avversarie non c’è scampo. Spegne sul nascere ogni sogno di gloria delle punte avversarie– Continua ad essere una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione. Si è (ri)calata nel mondo Juve con l’autorevolezza della veterana. Legge in anticipo i movimenti delle punte e, quando si piazza davanti, è inamovibile come un Menhir– Nessun grande spunto, ma è continua e costante nello svolgere il compito per tutti i 90'– Tra un allenamento e una partita, deve aver trovato la formula per il teletrasporto. È ovunque a centrocampo, sradica palloni dai piedi delle avversarie e impedisce all'Empoli di rendersi pericoloso. In tutto questo, pennella un cross che Girelli deve solo spingere in rete– Non fa filtro, non costruisce, oggi è un corpo estraneo. Dopo il vantaggio, però, si toglie un po' di zavorra di dosso e migliora decisamente la sua prestazione– Un laser pass sul finire del primo tempo che sembra uscito da Star Wars, una mezza zuffa con un’avversaria nel secondo. Si fa notare solo per questo, decisamente troppo poco(Dal 62’- Con il suo ingresso, cambiano i ritmi del centrocampo, e la Juve alza la testa, in un momento di sofferenza)– Quando le cose non girano, ci si deve affidare alle individualità. Su di lei si può sempre contare, nonostante una partita non brillante piazza la zampata al 70' e sblocca il risultato, dopo tanta sofferenza (Dall'80' STASKOVA s.v.)– Per gran parte del match è lei la più pericolosa delle bianconere. Sulla sua strada, però, trova una Capelletti in stato di grazia (Dall' 80' NILDEN s.v.)– Scelte sbagliate, imprecisioni tecniche, tempi di gioco persi. La sua prestazione è grigia come l’aria su Vinovo, che preannuncia l’arrivo dell’autunno. Si salva per il sacrificio e la voglia di dare una mano alla squadra, su questo non le si può dire nulla (Dal 62’- Dà una mano in copertura, non riesce a lasciare il segno in fase di finalizzazione)- Oggi la Juve non brilla, e soffre tremendamente. La sblocca Girelli e i 3 punti, oltre al carattere della squadra, sono tra le poche cose positive di questo sabato