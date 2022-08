Joedeve fare a meno delle infortunate Sarae Ceciliain mezzo alla difesa per la gara diin programma il 18 agosto a Vinovo. Oggi nell'amichevole contro il Servette non sono disponibili nemmeno Martinae Linda, le uniche due difensori centrali. Quindi il tecnico ha scelto di schierare in mezzo alla difesa la coppia composta da Martinae Sofie Junge