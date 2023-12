LaWomen scenderà in campo domani alle 15 a Biella contro il Pomigliano. Assenti Cristianae Paulinail tecnico Joe Montemurro deve trovare una soluzione in attacco. Si potrebbe pensare ad un impiego di Lindsey Thomas o Sofia Cantore, entrambe hanno già ricoperto questo ruolo in bianconero, l'impiego della giovanissima Ginevra Moretti. Anche Lineth Beerensteyn potrebbe essere una valida alternativa, dato il suo impiego da riferimento centrale nella nazionale olandese. Anche Sara Bjork Gunnarsdottir potrebbe agire in quel ruolo. Decisione finale di Montemurro.