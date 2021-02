La Juventus Women entra nella fase più delicata della propria stagione. Domani si giocherà il ritorno dei Quarti di Coppa Italia e tra tre settimane ci sarà lo scontro la vertice con il Milan che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il campionato. Rita Guarino può sorridere perché in questo momento l'emergenza a centrocampo sembra essere rientrata. Si era vista nelle foto degli allenamenti e a confermarlo sono le convocazioni per doman i: Arianna Caruso è rientrata in gruppo e già da domani potrà dare una mano alla squadra.