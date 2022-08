KO da gestire, questo per la Juventus Women. Le bianconere devono fare a meno anche di: la giocatrice si è fermata durante l'ultimo match per un problema all'altezza della gamba destra, sembrerebbe di natura muscolare. Pedersen si è accasciata, chiedendo subito dopo il cambio a coach Montemurro.Sofie, 30 anni, è alla Juventus dal 2018 e ha vinto ben quattro scudetti con la squadra bianconera, oltre a due Coppe Italia e lo stesso numero di Supercoppe. E' un elemento importante per la squadra, da sempre tra le principali protagoniste di questa striscia di vittorie incredibile, che non accenna a fermarsi. La speranza è che si tratti di un problema di poco conto.