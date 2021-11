Inutile nasconderlo,. La notte europea, scintillante, piena di stelle, si fa buia come le paure che pervadono le calciatrici in campo. Paura che, dalla testa, innerva tutto il corpo, le gambe tremano e gli errori tecnici si sommano.. Una Juventus in apnea, quella che scende in campo nel primo tempo, soprattutto nella prima parte. A questo, si aggiunge lo strapotere fisico delle tedesche, che corrono il doppio, che dall’inizio cercano di far capire chi comanda.. Nella gara contro le inglesi, molto più spavalde, più libere mentalmente le Juventus Women: era una partita “gratis”, tanto valeva giocarla con grande serenità. E ne uscì una prestazione super, con un risultato beffardo. Questa volta, la pressione si sente e determina la poca fluidità di gioco, gli errori individuali e collettivi.Sempre per continuare con il parallelo con la partita di UWCL contro il Chelsea;. Il pareggio all’ultimo minuto di Girelli è il lieto fine di una serata complicata. Ma, alla fine, il pareggio è meritato. Perché nonostante le difficoltà,. Il secondo gol del Wolfsburg arriva nel momento migliore della Juventus. Ma questo non basta ad abbattere le bianconere, che con il carattere vanno a prendersi un punto che tiene in piedi le speranze per il passaggio del turno.. Di cui sono parte integrante, e non un mero rpello da esibire, come dimostra la presenza, questa sera, del presidente Andrea Agnelli e di Maurizio Arrivabene; così come lo dimostra il sostegno incessante dei 12 mila 739 presenti allo Stadium.