DaAppena arrivata in bianconero, già decisiva.Parliamo di Jennifer "Joe" Echegini, talentuosa centrocampista nigeriana classe 2001, che è approdata da pochissimo alle Juventus Women. E che, domenica 21 gennaio, ha risolto la complicata trasferta con il Sassuolo con un gol, letteralmente, da tre punti.Oggi, 22 gennaio, Joe è stata ospite sul nostro canale Twitch.Ovviamente le prime parole sono state dedicate alle emozioni dopo il primo gol in bianconero: «Ho ricevuto un grande abbraccio da tutte le mie compagne, è stato un momento molto intenso, è stato bello. Sono molto felice.» Joe ha raccontato anche come stanno andando questi primi giorni in bianconero: «Non vedo l’ora di conoscere Torino, so che è una bellissima città, devo ancora scoprirla, so anche che si mangia molto bene e che il cibo italiano è il top, sono aperta a tutte le conoscenze».«Sto imparando l’italiano – ha raccontato Joe – per adesso conosco poche parole; sono nata in Olanda, ho iniziato a giocare a calcio a quattro anni. Ho giocato insieme ai ragazzi per qualche anno, per me il calcio è diventata una passione totale, da ragazzina giocavo in qualsiasi momento. A undici anni mi sono trasferita in Inghilterra, e ho cominciato a fare ancora più sul serio. Ho capito che avrei potuto diventare una calciatrice professionista alla prima chiamata della Nazionale nigeriana: credo che in quel momento ero la persona più felice del mondo».«Sono molto felice di come stia crescendo il calcio femminile, ho potuto prendere parte agli ultimi Mondiali in Australia, giocando in stadi con migliaia di persone, ed è qualcosa che non puoi dimenticare. Sono entusiasta di scoprire cosa succederà nel futuro», ha continuato Joe.Come sempre, questo è solo un assaggio delle sue parole: trovate l’intervista completa sul nostro canale Twitch!