Jennifer "Joe"sembra essersi già inserita perfettamente negli equilibri della, con tanto di gol decisivo nella gara di domenica contro il Sassuolo. La neo arrivata in casa bianconera è ora pronta a stupire anche nelle prossime partite, come dimostra ogni giorno in allenamento. Oggi sul campo di Vinovo ha anche stupito tutti con una bellissima giocata, come si può notare in un video condiviso dal club sui propri canali ufficiali. Guardalo qui sotto.